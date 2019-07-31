Более 3 млрд рублей выделят на реконструкцию аэропорта в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Власти Оренбургской области направят более трех миллиардов рублей федеральных средств на реконструкцию международного аэропорта "Оренбург-Центральный" имени Ю. А. Гагарина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По словам собеседника агентства, на территории аэропорта планируется продлить взлетно-посадочную полосу на 500 метров и построить вторую рулежную дорожку.
"Мы крайне заинтересованы в реконструкции аэродромного комплекса и строительстве нового терминала аэропорта. Пассажиры до сих пор получают багаж на улице! Так быть не должно! Наш аэропорт обязан соответствовать своему международному статусу", - привели в пресс-службе слова временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
В пресс-службе добавили, что обновленная взлетно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда большой вместимости, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта и расширить его терминальные мощности. Правительство Оренбургской области также рассмотрит вопрос о привлечении инвесторов для строительства нового здания аэровокзала.