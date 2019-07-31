Более 3 млрд рублей выделят на реконструкцию аэропорта в Оренбурге

"Мы крайне заинтересованы в реконструкции аэродромного комплекса и строительстве нового терминала аэропорта. Пассажиры до сих пор получают багаж на улице! Так быть не должно! Наш аэропорт обязан соответствовать своему международному статусу", - привели в пресс-службе слова временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.