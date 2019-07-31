Дорогу Оренбург-Орск передадут в федеральное ведение в конце года

ОРЕНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Автодорогу Оренбург-Орск передадут в федеральное ведение в конце 2019 года, сообщил журналистам по итогам рабочего визита в Оренбург глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"По дороге Оренбург-Орск мы действительно договорились, эти решения подтверждены. В конце этого года федерация эту дорогу забирает. Это снизит нагрузку на региональный дорожный фонд, даст возможность высвобождающиеся средства направить на другие мероприятия, на другие региональные дороги", - сказал Дитрих.

Он уточнил, что Росавтодор уже сейчас начнет формировать планы по будущим работам, которые можно было бы выполнить на этой дороге.

"Она сегодня в неплохом состоянии. Это будут, по всей видимости, ремонтные работы, замена верхних слоев", - добавил министр.

Временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер в ходе совещания с главой Минтранса заявил, что область получит дополнительно более 600 миллионов рублей на проекты по модернизации дорожной инфраструктуры.

"Сегодня мы говорим о том, что и без того беспрецедентное финансирование дорожной отрасли региона увеличено. Области дополнительно выделено более 600 миллионов рублей. Мы активно участвуем в национальных проектах, реализуем региональные программы. Результаты этой работы люди уже видят и чувствуют. Задача на сегодня – сохранять темпы и качество дорожных работ. Что касается других вопросов взаимодействия с министерством транспорта, то все они будут решены в ближайшей перспективе", - сказал Паслер