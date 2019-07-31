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РИА Новости

В Саранске осудили мужчину, напавшего на салон связи в костюме Деда Мороза

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭкспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в музее Победы в Москве
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Жителя Саранска, обвиненного в разбойном нападении на салон сотовой связи в костюме Деда Мороза, осудили на три года колонии общего режима, сообщает МВД по Мордовии.
Инцидент произошел вечером 31 января. Мужчина в костюме Деда Мороза и с медицинской маской на лице, угрожая продавцу ножом, похитил более 140 тысяч рублей из кассы салона сотовой связи и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье "разбой".
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"Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Молодой человек был задержан на одной из улиц Саранска. Также оперативниками был обнаружен и изъят маскарадный костюм, который был на злоумышленнике в момент нападения. Мужчина заявил, что решился на преступление из-за тяжелого материального положения. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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СаранскРоссияПроисшествия
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