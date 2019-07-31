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РИА Новости
Новости Подмосковья

100 молодых ученых Подмосковья смогут получить социальную ипотеку

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКвартира в жилом доме
Квартира в жилом доме
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Утверждены результаты отбора заявок на получение социальной ипотеки молодыми учеными Московской области. Самое большое количество победителей из Фрязино, Королева, Звездного городка, Черноголовки, Реутова, Жуковского, Пущино, Дубны, Серпухова, Сергиево-Посадского городского округа. В основной список входят 100 человек. Об этом сообщил телеканал "360".
Результаты конкурса утвердили на заседании комиссии по вопросам отбора наиболее востребованных молодых ученых и молодых уникальных специалистов из научных организаций Московской области и предприятий оборонно-промышленного комплекса для участия в подпрограмме "Социальная ипотека".
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, в конкурсном отборе участвовали 32 научные организации Подмосковья и 28 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"В числе победителей конкурса сотрудники Института проблем химической физики РАН из Черноголовки, Объединенного института ядерных исследований в Дубне, научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии из Оболенска городского округа Серпухов, а также из НПП "Исток" им. А. И. Шокина", АО "ВПК НПО машиностроения", "НИИЦ подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина", – пояснил Вадим Хромов.
Победители получат возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении ипотечного жилищного кредитования и ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Свидетельства вручат после подписания постановления губернатором Московской области.
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