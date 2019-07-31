100 молодых ученых Подмосковья смогут получить социальную ипотеку

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Утверждены результаты отбора заявок на получение социальной ипотеки молодыми учеными Московской области. Самое большое количество победителей из Фрязино, Королева, Звездного городка, Черноголовки, Реутова, Жуковского, Пущино, Дубны, Серпухова, Сергиево-Посадского городского округа. В основной список входят 100 человек. Об этом сообщил телеканал Утверждены результаты отбора заявок на получение социальной ипотеки молодыми учеными Московской области. Самое большое количество победителей из Фрязино, Королева, Звездного городка, Черноголовки, Реутова, Жуковского, Пущино, Дубны, Серпухова, Сергиево-Посадского городского округа. В основной список входят 100 человек. Об этом сообщил телеканал "360"

Результаты конкурса утвердили на заседании комиссии по вопросам отбора наиболее востребованных молодых ученых и молодых уникальных специалистов из научных организаций Московской области и предприятий оборонно-промышленного комплекса для участия в подпрограмме "Социальная ипотека".

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, в конкурсном отборе участвовали 32 научные организации Подмосковья и 28 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"В числе победителей конкурса сотрудники Института проблем химической физики РАН из Черноголовки, Объединенного института ядерных исследований в Дубне, научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии из Оболенска городского округа Серпухов, а также из НПП "Исток" им. А. И. Шокина", АО "ВПК НПО машиностроения", "НИИЦ подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина", – пояснил Вадим Хромов.