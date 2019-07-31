Почти 160 молодых семей в МО купили квартиры по региональной программе

По данным ведомства, более чем 10 муниципальных образований реализовали программу на год в полном объеме. Это Волоколамск, Лотошино, Раменское, Серпухов, Дзержинский, Краснознаменский, Коломна, Лобня, Луховицы, Люберцы, Шаховская. Всего до 25 октября этого года жилье смогут приобрести более 270 семей.