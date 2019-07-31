Почти 160 молодых семей в МО купили квартиры по региональной программе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" госпрограммы "Жилище" собственное жилье с начала года купили 157 подмосковных молодых семей. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на министерство жилищной политики региона.
Глава ведомства Инна Федотова рассказала, что 157 семей уже купили жилье, а 114 – подобрали.
"Муниципальные образования оказывают помощь семьям в улучшении жилищных условий", ‒ подчеркнула министр.
По данным ведомства, более чем 10 муниципальных образований реализовали программу на год в полном объеме. Это Волоколамск, Лотошино, Раменское, Серпухов, Дзержинский, Краснознаменский, Коломна, Лобня, Луховицы, Люберцы, Шаховская. Всего до 25 октября этого года жилье смогут приобрести более 270 семей.