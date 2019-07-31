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РИА Новости

Медведев поручил следить за ПДК вредных веществ в зоне пожаров

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил контролировать вопросы по предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне пожаров и следить за здоровьем жителей.
"Пока ничего такого там сверхпечального не происходит, хотя все равно это все очень тяжело и трудно - людям тяжело. Все равно нужно следить за нормативами, которые, вы сказали, сейчас находятся в пределах допустимого, за выбросами, за здоровьем людей ... Дайте инструкции свои представителям на местах, чтобы они всем этим занимались", - сказал он на совещании в Красноярске в связи с ситуацией с пожарами в Сибири, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий МедведевРоспотребнадзорПроисшествия
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