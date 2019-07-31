Медведев поручил следить за ПДК вредных веществ в зоне пожаров

"Пока ничего такого там сверхпечального не происходит, хотя все равно это все очень тяжело и трудно - людям тяжело. Все равно нужно следить за нормативами, которые, вы сказали, сейчас находятся в пределах допустимого, за выбросами, за здоровьем людей ... Дайте инструкции свои представителям на местах, чтобы они всем этим занимались", - сказал он на совещании в Красноярске в связи с ситуацией с пожарами в Сибири, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.