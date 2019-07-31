Медведев поручил следить за ПДК вредных веществ в зоне пожаров

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил контролировать вопросы по предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне пожаров и следить за здоровьем жителей.
"Пока ничего такого там сверхпечального не происходит, хотя все равно это все очень тяжело и трудно - людям тяжело. Все равно нужно следить за нормативами, которые, вы сказали, сейчас находятся в пределах допустимого, за выбросами, за здоровьем людей ... Дайте инструкции свои представителям на местах, чтобы они всем этим занимались", - сказал он на совещании в Красноярске в связи с ситуацией с пожарами в Сибири, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Медведев скорректировал рабочий график из-за пожаров в Сибири и прилетел в Красноярск : Я лечу в Читу, но решил сделать остановку, на месте здесь с вами обсудить эту тему pic.twitter.com/9jYYu1tcZA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 июля 2019 г.