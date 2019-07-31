Медведев поручил к четвергу обобщить предложения по борьбе с пожарами

"Все, что мы сейчас обсудили, то, что я сказал, то, что коллегами было названо, я прошу вас, Константин Анатольевич, как руководителя аппарата, в самое короткое время сформулировать и с утра в Чите представить мне на подпись", - сказал Медведев на совещании в Красноярске в связи с пожарами.