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РИА Новости

Медведев поручил к четвергу обобщить предложения по борьбе с пожарами

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил зампредседателя правительства Константину Чуйченко к утру четверга обобщить предложения по итогам совещания по борьбе с лесными пожарами и представить ему на подпись.
"Все, что мы сейчас обсудили, то, что я сказал, то, что коллегами было названо, я прошу вас, Константин Анатольевич, как руководителя аппарата, в самое короткое время сформулировать и с утра в Чите представить мне на подпись", - сказал Медведев на совещании в Красноярске в связи с пожарами.
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавил совещание по ситуации с лесными пожарами. Он также сообщил, что посетит с рабочим визитом Читу.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
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