Сценаристы "Планеты обезьян" готовят сериал о древнегреческой колдунье

Шоу представит современный взгляд на древнегреческую мифологию, в его основе бестселлер Мадлен Миллер "Circe" ("Цирцея"). В книге рассказывается о "любви, потери, трагедии" от лица главной героини, которая превращается из нимфы в грозную ведьму, готовую бросить вызов богам, титанам и монстрам.