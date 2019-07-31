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РИА Новости
Культура

Сценаристы "Планеты обезьян" готовят сериал о древнегреческой колдунье

Вчера, 20:03
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Книга Madeline Miller - Circe
Книга Madeline Miller - Circe
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На канале HBO выйдет сериал из восьми эпизодов про древнегреческую колдунью Цирцею, сообщает Variety.
Шоу представит современный взгляд на древнегреческую мифологию, в его основе бестселлер Мадлен Миллер "Circe" ("Цирцея"). В книге рассказывается о "любви, потери, трагедии" от лица главной героини, которая превращается из нимфы в грозную ведьму, готовую бросить вызов богам, титанам и монстрам.
Сценарий напишут Аманда Сильвер и Рик Джаффа. Сейчас они работают над фильмом "Мулан" для Disney.
В греческой мифологии Цирцея – дочь Гелиоса (бога солнца) и океаниды Персеиды.
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