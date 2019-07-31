Медведев назвал главную задачу при борьбе с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по борьбе с пожарами в РФ назвал главной задачей недопущение распространения огня на населенные пункты, заявил о необходимости системных мер.

"Самая главная задача - еще раз ее повторяю - не допустить распространения огня на населенные пункты", - заявил Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири.

Он отметил, что пожары в России - нередкое явление.

"Очень большая страна с очень разными природными условиями, есть и факторы климатических изменений, которые всем известны. И в прошлом году были значительные объемы пожаров, и в этом году", - продолжил премьер.

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"Нужно поэтому готовиться - это простая вещь, но, несмотря на свою очевидность, абсолютно справедливая в этой ситуации. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает какой-то компетенции, не хватает полномочий, давайте сейчас об этом поговорим, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне", - заявил глава кабмина.