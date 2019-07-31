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РИА Новости

Медведев назвал главную задачу при борьбе с лесными пожарами

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Севастополе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Севастополе
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по борьбе с пожарами в РФ назвал главной задачей недопущение распространения огня на населенные пункты, заявил о необходимости системных мер.
"Самая главная задача - еще раз ее повторяю - не допустить распространения огня на населенные пункты", - заявил Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири.
Он отметил, что пожары в России - нередкое явление.
"Очень большая страна с очень разными природными условиями, есть и факторы климатических изменений, которые всем известны. И в прошлом году были значительные объемы пожаров, и в этом году", - продолжил премьер.
"Нужно поэтому готовиться - это простая вещь, но, несмотря на свою очевидность, абсолютно справедливая в этой ситуации. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает какой-то компетенции, не хватает полномочий, давайте сейчас об этом поговорим, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне", - заявил глава кабмина.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
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