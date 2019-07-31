В Пермском крае возбудили дело против сотрудников одной из партий

ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту мошеннических действий сотрудников одной из политических партий, причинивших крупный ущерб региональному бюджету, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Ирина Незнамова.

"Органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных лицами одной из политических партий, причинивших ущерб бюджету Пермского края в особо крупном размере", - рассказала агентству Незнамова.

Ранее секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев сообщил РИА Новости о том, что сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в офисе партии.