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РИА Новости

Медведев посетит Читу с рабочим визитом

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетит с рабочим визитом Читу.
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
"Скорректировал график. Я лечу в Читу, но решил сделать остановку", - сказал Медведев, открывая совещание.
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Дмитрий МедведевЧитаПолитика
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