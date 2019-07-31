Медведев посетит Читу с рабочим визитом

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетит с рабочим визитом Читу.
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
"Скорректировал график. Я лечу в Читу, но решил сделать остановку", - сказал Медведев, открывая совещание.
Медведев скорректировал рабочий график из-за пожаров в Сибири и прилетел в Красноярск : Я лечу в Читу, но решил сделать остановку, на месте здесь с вами обсудить эту тему pic.twitter.com/9jYYu1tcZA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 июля 2019 г.