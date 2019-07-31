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РИА Новости

Медведев прибыл в Красноярск

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по пути на Дальний Восток заехал в Красноярск, где проведет совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими сразу несколько регионов Сибири.
Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина в среду сделал остановку в Красноярске, чтобы обсудить эту тему. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ранее в этот день прибыл в регион по поручению премьера, чтобы лично на месте оценить ситуацию.
Накануне в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина заслушал доклады профильных ведомств по этой теме - актуальную информацию озвучили Кобылкин и руководитель МЧС Евгений Зиничев. Тогда же Медведев попросил главу Минприроды лично вылететь и посмотреть на ситуацию в районах бедствия, а также поручил МЧС представить в кабмин предложения по поддержке регионов, где ситуация наиболее сложная.
Как сообщил Кобылкин на совещании во вторник, площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году. По его словам, режим ЧС введен в пяти регионах страны, наиболее сложная обстановка складывается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Он также проинформировал, что угроза задымления населенных пунктов из-за лесных пожаров сохраняется, а основной причиной пожаров в Сибири назвал природный фактор.
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Глава Минприроды отметил, что на тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся техника. Для недопущения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено 100 человек - профессиональных десантников и еще столько же готовы направить, добавил министр.
В свою очередь Зиничев доложил, что сейчас для тушения пожаров на территории двух федеральных округов задействовано пять воздушных судов МЧС, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Хакасии и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием. По его словам, еще десять воздушных судов МЧС - семь самолетов и три вертолета - находятся в готовности к перебазированию в затронутые лесными пожарами районы, готовы подключиться к тушению пожаров также курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и специалисты сибирского спасательного центра МЧС России.
Медведев со своей стороны отмечал, что ситуация с лесными пожарами сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра. При этом он особо подчеркнул, что губернаторы должны лично взять ситуацию под контроль, а "не показывать пальцем наверх". По его словам, непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от лесных пожаров пока нет, но прогноз сложный; нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов и повторения ситуации 2010 года.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий МедведевКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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