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РИА Новости

Среда в Москве стала самым холодным днем июля

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Ирина КудрявцеваМосква-река
Москва-река
© РИА Новости / Ирина Кудрявцева
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Последний день июля стал самым холодным в Москве, максимальная температура воздуха составила 14,5 градуса выше ноля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Столбики термометров в Москве в 16.00 показывали 14,5 градуса, сейчас температура уже идет на спад. Можно сказать, что максимальная температура сегодня была зафиксирована в 16.00. Среда стала самым холодным днем июля", - сообщил Синенков.
Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной в июле этого года, температура понизилась до отметки плюс 8,9 градуса, однако в 7 утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса. До этого самая холодная ночь этого месяца была зафиксирована 30 июля, когда температура составила плюс 9,7 градуса.
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