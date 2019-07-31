Среда в Москве стала самым холодным днем июля

"Столбики термометров в Москве в 16.00 показывали 14,5 градуса, сейчас температура уже идет на спад. Можно сказать, что максимальная температура сегодня была зафиксирована в 16.00. Среда стала самым холодным днем июля", - сообщил Синенков.

Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной в июле этого года, температура понизилась до отметки плюс 8,9 градуса, однако в 7 утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса. До этого самая холодная ночь этого месяца была зафиксирована 30 июля, когда температура составила плюс 9,7 градуса.