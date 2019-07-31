В Индонезии засуха угрожает 50 миллионам жителей, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сильная засуха угрожает 50-миллионому населению 28 из 34 провинций Индонезии, сообщает агентство Antara.
Засуха, вызванная погодным явлением Эль-Ниньо – повышением температур в экваториальной части Тихого океана, затронула более 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных районов, уничтожив более 9 тысяч гектаров. В большинстве районов островов Ява, Бали и Малых Зондских островов осадки не выпадали уже на протяжении 60 дней.
По данным Национального агентства метеорологии страны, засуха продлится до сентября и особенно усугубится в августе. Власти страны начали поставлять чистую воду населению.