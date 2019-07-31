В Индонезии засуха угрожает 50 миллионам жителей, сообщили СМИ

Засуха, вызванная погодным явлением Эль-Ниньо – повышением температур в экваториальной части Тихого океана, затронула более 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных районов, уничтожив более 9 тысяч гектаров. В большинстве районов островов Ява, Бали и Малых Зондских островов осадки не выпадали уже на протяжении 60 дней.