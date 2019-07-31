В МЧС разъяснили механизм введения режима ЧС из-за лесных пожаров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации при сложной пожарной обстановке на территории любого субъекта РФ могут ввести сами региональные власти, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за бушующих в регионах пожаров.

"В соответствии с "Лесным кодексом" режим чрезвычайной ситуации при лесных пожарах вводится по решению руководителей регионов. 131-й федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" также возлагает ответственность на региональные власти", - отметил собеседник агентства.