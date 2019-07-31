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РИА Новости

В МЧС разъяснили механизм введения режима ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Александр КряжевТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации при сложной пожарной обстановке на территории любого субъекта РФ могут ввести сами региональные власти, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за бушующих в регионах пожаров.
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"В соответствии с "Лесным кодексом" режим чрезвычайной ситуации при лесных пожарах вводится по решению руководителей регионов. 131-й федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" также возлагает ответственность на региональные власти", - отметил собеседник агентства.
"Что касается инициативы введения режима федерального уровня, то на уровне исполнительной власти она может исходить от Минприроды, в компетенции которой и находится тушение лесных пожаров", - резюмировал представитель министерства.
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