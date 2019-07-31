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РИА Новости

В Приангарье для тушения лесных пожаров прибыл самолет Бе-200

Вчера, 17:34
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Самолет Бе-200 МЧС России прибыл в Приангарье для тушения крупных лесных пожаров, сообщает ГУМЧС региона.
В Иркутской области в настоящее время в 8 муниципалитетах действуют 140 очагов возгорания на площади более 700 тысяч гектаров. В Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) в зоне задымления находится 98 населенных пунктов.
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"В Иркутскую область на помощь Авиалесоохране в ликвидации лесных пожаров прибыл самолет Бе-200 МЧС России. В первую очередь, самолет-амфибия будет направлен для тушения крупных очагов пожаров, действующих на территории Байкало-Ленского заповедника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни в качестве подкрепления наземным группировкам ожидается прибытие самолетом Ил-76 МЧС России 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.
Бе-200 имеет возможность принимать на борт 12 тонн воды в 8 секций водяных баков, расположенных под полом кабины. Самолет заправляется водой на аэродроме, а также за 14 секунд осуществляет забор воды из источника глубиной не менее 3 метров. За одну заправку топливом самолет Бе-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.
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