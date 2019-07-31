В Приангарье для тушения лесных пожаров прибыл самолет Бе-200

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края

ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Самолет Бе-200 МЧС России прибыл в Приангарье для тушения крупных лесных пожаров, сообщает ГУМЧС региона.

В Иркутской области в настоящее время в 8 муниципалитетах действуют 140 очагов возгорания на площади более 700 тысяч гектаров. В Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) в зоне задымления находится 98 населенных пунктов.

"В Иркутскую область на помощь Авиалесоохране в ликвидации лесных пожаров прибыл самолет Бе-200 МЧС России. В первую очередь, самолет-амфибия будет направлен для тушения крупных очагов пожаров, действующих на территории Байкало-Ленского заповедника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни в качестве подкрепления наземным группировкам ожидается прибытие самолетом Ил-76 МЧС России 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.