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РИА Новости

Заседание Оргкомитета Международного конкурса "Уроки Победы"

Вчера, 17:18
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8 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится первое заседание Организационного комитета Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы".
Участники:
- председатель Российского исторического общества Сергей НАРЫШКИН;
- председатель попечительского совета фонда "История Отечества", Министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА;
- председатель Совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир УЗУН;
- исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума РИО Константин МОГИЛЕВСКИЙ.

С 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года к 75-летию Победы и объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Году памяти и славы пройдет Конкурс методических разработок "Уроки Победы", направленный на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Решение об организации конкурса, инициированного Министерством просвещения РФ, Группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом (РИО), было принято на общем собрании РИО 20 июня. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и методисты из России и стран СНГ.
В рамках заседания речь пойдет о включении международного проекта "Уроки Победы" в план мероприятий оргкомитета "Победа" и в план проведения в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы, а также состоится подписание учредительного соглашения, утверждение состава жюри, плана-графика, положения о конкурсе, обсуждение критериев оценки работ и их ожидаемой тематики.

Аккредитация до 6 августа 16:00
Сергей Копылов
Тел: +7 (905) 544-31-01
Email: press@rushistory.org

Для аккредитации необходимы следующие данные: фамилия, имя, отечество, гражданство, дата и место рождения, серия и номер паспорта, место работы, должность. Иностранным журналистам необходимо представить номер аккредитации при МИД России.

Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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