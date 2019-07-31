Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО замглавы ПФР

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда от 12 июля 2019 года, которым Иванову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября, оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.

Три адвоката просили отпустить Иванова, находящегося в СИЗО "Лефортово", под домашний арест в столичной квартире. Сам чиновник по видеоконференцсвязи напомнил, что при задержании написал явку с повинной. Это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии у него намерении скрываться или влиять на свидетелей. "Я прежде всего подставил страну", - сказал Иванов.

Представитель Генпрокуратуры Елена Мещерякова отметила, что есть все основания для изменения Иванову меры пресечения на более мягкую.

"Иванов не признал вину, он отказался давать пояснения", — на удивление стороны защиты заявил следователь СК, прося суд оставить в изоляторе написавшего заявление об увольнении замглавы ПФР. Иванов ответил на это, что он не дал пояснение только по одному пункту, который не успел изучить.

По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф.