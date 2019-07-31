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РИА Новости

Слуцкий выступил за продление СНВ-3

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый срок договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) дал бы необходимое время для безопасного создания формулы стратегической стабильности в изменившихся военно-стратегических условиях, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 (истекает в 2021 году), вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.
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Эксперт о ДРСМД и СНВ-3: позиция США разрушает структуру безопасностиСША выходят из стратегических соглашений, но хотят новой сделки с Россией по контролю над вооружениями. С какой стороны может подстерегать опасность, рассказал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"Трамп снова заявил о намерении заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями. Надеюсь, не вместо продления ДСНВ. Новый срок СНВ-3 даст необходимое время для безопасного создания формулы стратегической стабильности в изменившихся военно-стратегических условиях", - написал он в Twitter.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Леонид СлуцкийДоговор СНВ-3Госдума РФБезопасность
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