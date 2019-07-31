Слуцкий выступил за продление СНВ-3

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 (истекает в 2021 году), вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.

США выходят из стратегических соглашений, но хотят новой сделки с Россией по контролю над вооружениями. С какой стороны может подстерегать опасность, рассказал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

Эксперт о ДРСМД и СНВ-3: позиция США разрушает структуру безопасности США выходят из стратегических соглашений, но хотят новой сделки с Россией по контролю над вооружениями. С какой стороны может подстерегать опасность, рассказал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.