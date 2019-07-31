В Росздравнадзоре рассказали об итогах проверки в забайкальской больнице

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Росздравнадзор не нашел фактов, подтверждающих вторичное использование бинтов в больнице поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкалья, сообщила пресс-служба ведомства.

Об отсутствии медикаментов в стационаре поселка Вершино-Дарасунский сообщили местные жители в ходе рабочей поездки врио губернатора Александра Осипова и членов краевого правительства. Жители поселка пожаловались, что были вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении. Следователи управления СК РФ по Забайкальскому краю начали проверку информации.

Как сообщили в Росздравнадзоре, в связи с публикациями в СМИ, в которых утверждалось, что пациентов в Вершино-Дарасунской районной больнице якобы заставляли стирать перевязочные материалы, территориальный орган ведомства по Забайкальскому краю провел внеплановую выездную проверку указанного медицинского учреждения.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий в присутствии прокурора Тунгокоченского района была проведена оценка информации, отраженной в средствах массовой информации. В результате, факты, указанные в статьях, об отсутствии для обеспечения больных в условиях стационара перевязочных средств (бинтов медицинских) и лекарственных препаратов (йод и перекись водорода), а также повторном применении бинтов подтверждения не нашли", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре отметили, что в соответствии с объяснениями медицинских работников и на основании записей в журналах учета расходных материалов, перевязочные средства в больнице были в наличии и повторно не применялись.

Однако Росздравнадзор выявил в больнице другие нарушения: необеспечение ребенка до 3 лет бесплатным лекарством при амбулаторном лечении (за счет средств регионального бюджета) и использование при оказании медпомощи незарегистрированного медизделия (марлевый бинт).