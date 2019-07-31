Президент Киргизии призвал разрешить ситуацию с Атамбаевым в рамках закона

БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Ситуацию вокруг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева надо урегулировать в рамках закона, заявил в среду на встрече с жителями Чуйской области новый президент республики Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства долгое время воздерживался от комментирования ситуации вокруг своего предшественника. Сотрудники милиции три раз вызывали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но все повестки экс-лидер проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". По киргизстанским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.
25 июля, 17:02Атамбаев заявил, что не собирается идти на допрос в МВД
"Все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда будет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Киргизии", - цитирует главу государства его пресс-служба.
По словам Жээнбекова, он никогда не обещал отстаивать интересы и "скрывать воровство" одного человека или определенной группы лиц.
"Я обещал быть народным президентом. Моя цель — по завершении президентской деятельности быть среди народа с чистой совестью. Хочу остаться в памяти людей благими делами. Для меня дороже всего интересы моего народа, государства... События, происходящие в последнее время вокруг Атамбаева, в том числе вызов его на допрос в качестве свидетеля — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства", - подчеркнул он.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.