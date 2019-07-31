Президент Киргизии призвал разрешить ситуацию с Атамбаевым в рамках закона

БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Ситуацию вокруг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева надо урегулировать в рамках закона, заявил в среду на встрече с жителями Чуйской области новый президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства долгое время воздерживался от комментирования ситуации вокруг своего предшественника. Сотрудники милиции три раз вызывали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но все повестки экс-лидер проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". По киргизстанским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.

"Все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда будет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Киргизии", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Жээнбекова, он никогда не обещал отстаивать интересы и "скрывать воровство" одного человека или определенной группы лиц.

"Я обещал быть народным президентом. Моя цель — по завершении президентской деятельности быть среди народа с чистой совестью. Хочу остаться в памяти людей благими делами. Для меня дороже всего интересы моего народа, государства... События, происходящие в последнее время вокруг Атамбаева, в том числе вызов его на допрос в качестве свидетеля — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства", - подчеркнул он.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.