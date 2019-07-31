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РИА Новости
Культура

Алексей Федорченко станет худруком фильма Тамары Дондурей "Способ любви"

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Павел ГайковНа Свердловской киностудии, 2017
На Свердловской киностудии, 2017
© РИА Новости / Павел Гайков
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Алексей Федорченко ("Война Анны", "Овсянки") станет художественным руководителем дебютного фильма Тамары Дондурей "Способ любви", проект отобран для представления в секции Venice Gap-Financing Market на Венецианском кинорынке.
"Это замечательный сценарий об обретении себя, о взрослении и взаимоотношениях дочери и матери, тонкий фильм, построенный на нюансах. Наверняка он получится необычным, и именно это привлечет зрителей и международные фестивали. Мне будет интересно поработать", - сказал Федорченко в видеообращении к экспертному совету по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов, заседание которого проходит в министерстве культуры РФ в среду.
Тамара Дондурей отметила, что картина основана на реальных событиях, сценарий был написан после смерти ее отца, киноведа Даниила Дондурея.
"Фильм о поисках способа выжить, о том, что нам необходимо принять свое прошлое, чтобы двигаться дальше. Действие происходит в Москве, в городе, где я родилась", - рассказала Дондурей.
Продюсер ленты Екатерина Филиппова рассказала экспертному совету, что у создателей проекта уже есть представление о том, как продвигать его на международном рынке. "Способ любви" был, в частности, отобран в секцию Venice Gap-Financing Market Венецианского кинорынка.
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