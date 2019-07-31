Алексей Федорченко станет худруком фильма Тамары Дондурей "Способ любви"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Алексей Федорченко ("Война Анны", "Овсянки") станет художественным руководителем дебютного фильма Тамары Дондурей "Способ любви", проект отобран для представления в секции Venice Gap-Financing Market на Венецианском кинорынке.

"Это замечательный сценарий об обретении себя, о взрослении и взаимоотношениях дочери и матери, тонкий фильм, построенный на нюансах. Наверняка он получится необычным, и именно это привлечет зрителей и международные фестивали. Мне будет интересно поработать", - сказал Федорченко в видеообращении к экспертному совету по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов, заседание которого проходит в министерстве культуры РФ в среду.

Тамара Дондурей отметила, что картина основана на реальных событиях, сценарий был написан после смерти ее отца, киноведа Даниила Дондурея.

"Фильм о поисках способа выжить, о том, что нам необходимо принять свое прошлое, чтобы двигаться дальше. Действие происходит в Москве, в городе, где я родилась", - рассказала Дондурей.