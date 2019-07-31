Минэнерго направит заявку Ульяновска по "альткотельной" в кабмин

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство энергетики Российской Федерации в ближайшее время направит заявку Ульяновска о переходе на "альтернативную котельную" в правительство РФ, сообщили РИА Новости в Минэнерго.

"В ближайшее время планируем направить материалы в правительство РФ. После подписания распоряжения правительства об отнесении города Ульяновска к ценовой зоне теплоснабжения появится возможность начать оформление перехода на расчёт стоимости тепловой энергии по методу "альткотельной", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время завершается процедура оформления согласования документов по отнесению Ульяновска к ценовой зоне теплоснабжения с ФАС и Минстроем.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.