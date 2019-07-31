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РИА Новости

В Красноярском крае более 380 патрулей продолжают борьбу с пожарами

Вчера, 16:40
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© Фото : МЧС РоссииЛесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
© Фото : МЧС России
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 380 патрульных групп общей численностью почти 800 человек продолжают борьбу с природными пожарами на территории Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В настоящий момент на территории Красноярского края работает 381 патрульная группа, в составе которых 771 человек и 381 единица техники", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, дополнительно в Богучанский район направляются для борьбы с лесными пожарами 15 единиц высокопроходимой техники и более 100 спасателей и пожарных из Кемеровской области и Хакасии. В настоящее время там находится аэромобильная группировка МЧС РФ, которая прикрывает от огня четыре села: Богучаны, Куюмба, Мирюга и Оскоба.
Представитель ведомства добавил, что накануне в регион прибыл первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, вместе с министром лесного хозяйства и начальником краевого управления МЧС он облетел территории, на которых сохраняется сложная пожарная обстановка, для выработки наиболее эффективных решений по борьбе с огнем.
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