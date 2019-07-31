В Новгородской области будут судить мужчину, задавившего на катере женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Следственные органы Новгородской области предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта местному жителю, наехавшему на катере на купающуюся женщину, которая от полученных травм скончалась, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Несчастный случай произошел 27 июля, когда в акватории реки Волхов под катером погибла женщина 1965 года рождения. Как уточняет следственное управление, сейчас водитель катера задержан в процессуальном порядке.

"Местному жителю 1980 года рождения предъявлено обвинение по факту смертельного травмирования женщины катером по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении следственного управления.

Ведомство подготовило ходатайство в суд об аресте обвиняемого.