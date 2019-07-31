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РИА Новости

В Новгородской области будут судить мужчину, задавившего на катере женщину

Вчера, 16:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Следственные органы Новгородской области предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта местному жителю, наехавшему на катере на купающуюся женщину, которая от полученных травм скончалась, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Несчастный случай произошел 27 июля, когда в акватории реки Волхов под катером погибла женщина 1965 года рождения. Как уточняет следственное управление, сейчас водитель катера задержан в процессуальном порядке.
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"Местному жителю 1980 года рождения предъявлено обвинение по факту смертельного травмирования женщины катером по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении следственного управления.
Ведомство подготовило ходатайство в суд об аресте обвиняемого.
Согласно сообщениям местных СМИ, под катером погибла местная жительница, ранее работавшая учительницей в гимназии.
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Следственный комитет РФНовгородская областьПроисшествия
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