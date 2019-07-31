В Югре задержали кассиршу, обвиняемую в краже более пяти миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Полицейские в Нефтеюганске (ХМАО) задержали сотрудницу банка, которая подозревается хищении за месяц 5,7 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, за месяц похитила более 5,7 миллиона рублей. Злоумышленница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями", - сообщила Волк.

По ее словам, правоохранители задержали женщину и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 160 УК РФ, связанной с присвоением или растратой. "Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - добавила Волк.

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, предположили, что сотрудница банка потратила большую часть похищенных денег в онлайн-казино, якобы надеясь вернуть средства в случае крупного выигрыша.

Подобные сообщения этим летом появляются регулярно. Так, в начале июля полицейские задержали в Казани кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в башкирском Салавате. Позже ее супруг заявил, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он проиграл их в азартные игры. Мужчина отправился под домашний арест в качестве соучастника, а женщина оказалась под стражей.