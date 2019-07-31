В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Пять человек, среди них десятилетняя девочка, получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает в среду главное управление МВД по региону.
Авария произошла в 10.10 мск 31 июля на 73-м километре автодороги "Павловск-Калач-Петропавловка" в Калачеевском районе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Audi 80, 66-летний житель Воронежской области, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Kaptur под управлением 48-летнего жителя региона", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек.
"Водитель автомобиля Audi 80 и его пассажиры: 10-летняя девочка, 62 и 65-летние женщины, а также 64-летний мужчина, жители Воронежской области, получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.