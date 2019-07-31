Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, . Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, сообщает Mirror.

Бас-гитарист ливерпульской четверки сказал в интервью изданию, что участники группы поправляют его прямо на репетициях, и ему приходится слушать старые записи, чтобы освежить в памяти слова.

Более тысячи хитов Beatles написаны при участии Маккартни, некоторым из них больше 55 лет. "Мне приходится учить их заново, я так много написал, все просто невозможно запомнить", - отметил музыкант.

В сентябре у него выходит детская книжка, он надеется, что скоро будет готов новый альбом.