Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T17:23Z
https://ria.ru/20190731/1557049518.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152532/77/1525327790_0:0:2629:1479_1036x0_80_0_0_40a35dc871313f8d63b0e10265cbcafc.jpg
РИА Новости
Культура

Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles

Вчера, 17:23
57
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, FileБританский музыкант Пол Маккартни
Британский музыкант Пол Маккартни
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, File
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, сообщает Mirror.
Бас-гитарист ливерпульской четверки сказал в интервью изданию, что участники группы поправляют его прямо на репетициях, и ему приходится слушать старые записи, чтобы освежить в памяти слова.
Более тысячи хитов Beatles написаны при участии Маккартни, некоторым из них больше 55 лет. "Мне приходится учить их заново, я так много написал, все просто невозможно запомнить", - отметил музыкант.
В сентябре у него выходит детская книжка, он надеется, что скоро будет готов новый альбом.
"Сочинять музыку - это по-прежнему очень увлекательно – из ниоткуда ты вдруг достаешь кролика. Если он тебе нравится, это потрясающее чувство", - поделился Маккартни.
Британский рок-музыкант Пол Маккартни в СК Олимпийский
18 июля, 11:51
Пол Маккартни пишет мюзикл "Эта замечательная жизнь"
100000
КультураМузыкаНовости культурыПол Маккартни
Рекомендуем
Американский писатель Джон Стейнбек
В США впервые опубликовали рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе
РИА
Новости
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Глава МИД Китая встретится с Майком Помпео
Певица Лиза Мари Пресли со своим мужем Майклом Джексоном
Дочь Элвиса Пресли напишет книгу об отношениях с Майклом Джексоном
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
Алла Михеева сыграет в комедии "Ночная прогулка" блондинку, потерявшую кота
Лента
новостей
Режиссёр Валерий Тодоровский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма Большой
Тодоровский спродюсирует фильм "Дунай" о любви россиянки и серба
На Свердловской киностудии, 2017
Алексей Федорченко станет худруком фильма Тамары Дондурей "Способ любви"
Кадр из фильма Калейдоскоп любви
Поклонники Энтони Хопкинса прокомментировали видео, где он играет на рояле
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
В Казахстане рассказали о подготовке к 13-му раунду переговоров по Сирии
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Актриса Оксана Фандера
Драматурги братья Пресняковы снимут фильм "Храни меня, мой Инстаграм"
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг
Джоан Роулинг отмечает день рождения: интересные факты об авторе поттерианы
Нур-Султан
Российская делегация прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии
65-й Каннский кинофестиваль
Вышел трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном
Книга Madeline Miller - Circe
Сценаристы "Планеты обезьян" готовят сериал о древнегреческой колдунье
Фильм Ирландец(2019)
Фильм "Ирландец" Скорсезе откроет кинофестиваль в Нью-Йорке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
Лента новостейМолния