Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, сообщает Mirror.
Бас-гитарист ливерпульской четверки сказал в интервью изданию, что участники группы поправляют его прямо на репетициях, и ему приходится слушать старые записи, чтобы освежить в памяти слова.
Более тысячи хитов Beatles написаны при участии Маккартни, некоторым из них больше 55 лет. "Мне приходится учить их заново, я так много написал, все просто невозможно запомнить", - отметил музыкант.
В сентябре у него выходит детская книжка, он надеется, что скоро будет готов новый альбом.
"Сочинять музыку - это по-прежнему очень увлекательно – из ниоткуда ты вдруг достаешь кролика. Если он тебе нравится, это потрясающее чувство", - поделился Маккартни.
18 июля, 11:51Пол Маккартни пишет мюзикл "Эта замечательная жизнь"