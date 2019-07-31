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РИА Новости

Круглогодичные детские лагеря готовы принять 800 детей из Иркутской области

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Круглогодично работающие детские лагеря России могут принять до 800 детей из пострадавших от подтопления районов Иркутской области после начала учебного года, места для них зарезервированы, сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Приангарье вице-премьер Виталий Мутко.
"По поводу 1 сентября, Сергей Георгиевич (Левченко - губернатор региона), хотел бы ещё раз попросить Минпросвещения и вас...у нас есть возможность до 800 детей оставить в федеральных учреждениях на отдых. Мы пока не понимаем, будете ли вы этим правом пользоваться. Зарезервированы места, мы никого из других регионов России туда не направляем", - сказал он.
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Мутко также поручил властям региона в пятницу представить ему подробный доклад о том, сколько детей направлено на отдых. В настоящее время из 5 тысяч детей, проживающих в зоне подтопления, по словам вице-премьера, на отдых отправлено не более 3 тысяч детей.
По словам губернатора региона Сергея Левченко, в Иркутскую область уже вернулись после отдыха 750 детей.
Также Мутко попросил министерство транспорта и Росавтодор во время восстановления пострадавших населенных пунктов после паводка подумать о федеральной трассе. Так как ее из-за поднятия уровня воды перекрывают уже второй раз, вице-премьер предлагает либо выводить трассу за пределы зоны затопления, либо поднимать дорожное полотно.
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