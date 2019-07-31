Круглогодичные детские лагеря готовы принять 800 детей из Иркутской области

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Круглогодично работающие детские лагеря России могут принять до 800 детей из пострадавших от подтопления районов Иркутской области после начала учебного года, места для них зарезервированы, сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Приангарье вице-премьер Виталий Мутко.

"По поводу 1 сентября, Сергей Георгиевич (Левченко - губернатор региона), хотел бы ещё раз попросить Минпросвещения и вас...у нас есть возможность до 800 детей оставить в федеральных учреждениях на отдых. Мы пока не понимаем, будете ли вы этим правом пользоваться. Зарезервированы места, мы никого из других регионов России туда не направляем", - сказал он.

Мутко также поручил властям региона в пятницу представить ему подробный доклад о том, сколько детей направлено на отдых. В настоящее время из 5 тысяч детей, проживающих в зоне подтопления, по словам вице-премьера, на отдых отправлено не более 3 тысяч детей.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, в Иркутскую область уже вернулись после отдыха 750 детей.