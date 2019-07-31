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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Первые группы паломников из регионов СКФО отправились в хадж из Ингушетии

Вчера, 16:04
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НАЛЬЧИК, 31 июл - РИА Новости. Две из пяти групп паломников из регионов Северного Кавказа отправились из Ингушетии в хадж в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба главы региона.
"Первые две группы паломников (каждая по 175 человек) вылетели из аэропорта "Магас" в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа. Всего к святым местам из Ингушетии будет отправлено пять групп паломников, среди них не только жители республики, но и представители других регионов СКФО", - говорится в сообщении.
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Как отметил председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед Теркакиев, первый рейс состоялся вечером во вторник, а второй – рано утром в среду. "Еще состоятся три рейса по маршруту "Магас-Джидда" - сегодня вечером, а также утром и вечером 1 августа", - уточнил он.
По данным Теркакиева, в этом году квота на хадж для республики в размере 1400 человек освоена полностью. С паломниками проведены специальные обучающие семинары, в поездке их сопровождают кураторы-богословы. Стоимость путевки в хадж составляет 3,3 тысячи долларов. В эту цену входят билеты на самолет в обе стороны, а также проживание в гостинице в Мекке.
Хадж, то есть паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) - пятый и последний из основных актов поклонения, предписываемых исламом. Совершение хаджа является предписанным каждому мусульманину и мусульманке один раз в жизни, если они располагают такой возможностью.
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Религия и мировоззрениерелигия
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