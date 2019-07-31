Первые группы паломников из регионов СКФО отправились в хадж из Ингушетии

НАЛЬЧИК, 31 июл - РИА Новости. Две из пяти групп паломников из регионов Северного Кавказа отправились из Ингушетии в хадж в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба главы региона.

"Первые две группы паломников (каждая по 175 человек) вылетели из аэропорта "Магас" в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа. Всего к святым местам из Ингушетии будет отправлено пять групп паломников, среди них не только жители республики, но и представители других регионов СКФО", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед Теркакиев, первый рейс состоялся вечером во вторник, а второй – рано утром в среду. "Еще состоятся три рейса по маршруту "Магас-Джидда" - сегодня вечером, а также утром и вечером 1 августа", - уточнил он.

По данным Теркакиева, в этом году квота на хадж для республики в размере 1400 человек освоена полностью. С паломниками проведены специальные обучающие семинары, в поездке их сопровождают кураторы-богословы. Стоимость путевки в хадж составляет 3,3 тысячи долларов. В эту цену входят билеты на самолет в обе стороны, а также проживание в гостинице в Мекке.