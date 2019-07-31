В Московской области обновили более 1,3 тысячи км дорог

Рабочий во время ремонта дорожного покрытия

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. С апреля 2019 года на территории Московской области отремонтировали свыше тысячи участков автомобильных дорог протяженностью более 1,3 тысячи километров. Таким образом, дорожный ремонт продвигается в опережающим темпе – завершено уже 73% от общего плана работ. Об этом сообщил телеканал С апреля 2019 года на территории Московской области отремонтировали свыше тысячи участков автомобильных дорог протяженностью более 1,3 тысячи километров. Таким образом, дорожный ремонт продвигается в опережающим темпе – завершено уже 73% от общего плана работ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

По словам министра, на 282 региональных дорогах укладка асфальтобетонного покрытия уже завершена. Протяженность обновленных дорог составляет более 1,2 тысячи километров, и это превышает 70% от общего объема запланированного ремонта дорог регионального значения.

522 километра муниципальных дорог также уже отремонтировано – это 1097 участков и 76% от запланированных работ.

"Сегодня работы продолжаются на 283 автомобильных дорогах", – добавил Гержик.

На территории региона также продолжается ремонт пешеходных дорог. Уже обновлено 159 тротуаров общей протяженностью свыше 67 километров. Из них 88 выбрали сами жители путем голосования на портале "Добродел".

Ремонт полностью завершен на территориях шести социально значимых объектов области – центральной больницы и автовокзала в Талдоме, медучреждений в Дубне, Солнечногорске, Королеве и Серебряных Прудах.

Сейчас асфальтобетонное покрытие продолжают укладывать на территории городских больниц Лобни, Талдома, Сергиева Посада, Щелкова и Химок, а также на автовокзале в Дмитрове.

В 25 муниципалитетах Московской области ремонт дорог местного значения уже завершен. В Наро-Фоминске, Чехове и Домодедове дорожные ремонтные работы близятся к завершению.