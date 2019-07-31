Пресс-конференция, посвященная Фестивалю дружбы "День Индии"

Участники:
- президент Индийского национального культурного центра "Сита", президент Индийского бизнес-альянса, президент общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти" Сэмми КОТВАНИ;
- ивент-организатор Индийского национального культурного центра "Сита" Даша КОТВАНИ;
- известный индийский астролог, пандит Аджай БХАМБИ;
- председатель Общества российско-индийской дружбы Кумар ДЖХА;
- директор Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха" Татьяна НАЗАРОВА;
- координатор организации Simply Meditation в России и СНГ Юлия ГОЛУБЕВА;
- координатор площадки Veda weekend на Фестивале дружбы "День Индии" Наталья СЕРГЕЕВА.
К участию приглашены:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш ВАРМА;
- художник Никас САФРОНОВ.
Фестиваль дружбы "День Индии" стал частью официальных международных мероприятий Правительства Москвы. Праздник будет проходить 9, 10 и 11 августа с 10:00 до 22:00. На пяти эстрадных площадках парка "Сокольники" выступят более 400 артистов. Гостей фестиваля ждут зажигательные индийские танцы, яркие краски и запахи специй, шоу барабанщиков и акробатов. В этом году в рамках фестиваля будет отмечаться 150-летие Махатмы Ганди. Фестиваль дружбы "День Индии" в Сокольниках проводится при поддержке Посольства Индии в России и Министерства культуры Российской Федерации.
Организатор – Индийский национальный культурный центр "Сита".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Индийского национального культурного центра "Сита", президент Индийского бизнес-альянса, президент общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти" Сэмми КОТВАНИ;
- ивент-организатор Индийского национального культурного центра "Сита" Даша КОТВАНИ;
- известный индийский астролог, пандит Аджай БХАМБИ;
- председатель Общества российско-индийской дружбы Кумар ДЖХА;
- директор Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха" Татьяна НАЗАРОВА;
- координатор организации Simply Meditation в России и СНГ Юлия ГОЛУБЕВА;
- координатор площадки Veda weekend на Фестивале дружбы "День Индии" Наталья СЕРГЕЕВА.
К участию приглашены:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш ВАРМА;
- художник Никас САФРОНОВ.
Фестиваль дружбы "День Индии" стал частью официальных международных мероприятий Правительства Москвы. Праздник будет проходить 9, 10 и 11 августа с 10:00 до 22:00. На пяти эстрадных площадках парка "Сокольники" выступят более 400 артистов. Гостей фестиваля ждут зажигательные индийские танцы, яркие краски и запахи специй, шоу барабанщиков и акробатов. В этом году в рамках фестиваля будет отмечаться 150-летие Махатмы Ганди. Фестиваль дружбы "День Индии" в Сокольниках проводится при поддержке Посольства Индии в России и Министерства культуры Российской Федерации.
Организатор – Индийский национальный культурный центр "Сита".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/