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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная Фестивалю дружбы "День Индии"

Вчера, 15:53
6
5 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Фестивалю дружбы "День Индии" 2019 в Сокольниках.
Участники:
- президент Индийского национального культурного центра "Сита", президент Индийского бизнес-альянса, президент общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти" Сэмми КОТВАНИ;
- ивент-организатор Индийского национального культурного центра "Сита" Даша КОТВАНИ;
- известный индийский астролог, пандит Аджай БХАМБИ;
- председатель Общества российско-индийской дружбы Кумар ДЖХА;
- директор Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха" Татьяна НАЗАРОВА;
- координатор организации Simply Meditation в России и СНГ Юлия ГОЛУБЕВА;
- координатор площадки Veda weekend на Фестивале дружбы "День Индии" Наталья СЕРГЕЕВА.

К участию приглашены:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш ВАРМА;
- художник Никас САФРОНОВ.

Фестиваль дружбы "День Индии" стал частью официальных международных мероприятий Правительства Москвы. Праздник будет проходить 9, 10 и 11 августа с 10:00 до 22:00. На пяти эстрадных площадках парка "Сокольники" выступят более 400 артистов. Гостей фестиваля ждут зажигательные индийские танцы, яркие краски и запахи специй, шоу барабанщиков и акробатов. В этом году в рамках фестиваля будет отмечаться 150-летие Махатмы Ганди. Фестиваль дружбы "День Индии" в Сокольниках проводится при поддержке Посольства Индии в России и Министерства культуры Российской Федерации.
Организатор – Индийский национальный культурный центр "Сита".

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