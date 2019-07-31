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РИА Новости

В Москве число арестантов в СИЗО превысило установленный лимит почти на 13%

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество арестантов в СИЗО Москвы превышает установленный лимит почти на 13%, но при этом наблюдается тенденция к снижению, сообщили в среду в пресс-службе УФСИН по столице.
"Фактическая численность спецконтингента, содержащегося в учреждениях УФСИН, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 1,89% (с 9 911 до 9 749 человек). Фактическая численность лиц, заключенных под стражу в СИЗО, с апреля 2012 года превышает установленный лимит численности, однако имеет неуклонную тенденцию к снижению. По состоянию на 1 июля 2019 величина перелимита составила 12,6% (по состоянию на 1 июля 2018 года - 14,5%)", - сообщили в пресс-службе.
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Также отмечается, что в первом полугодии 2019 года групповых преступных проявлений и побегов среди спецконтингента не допущено. "Изъято 15 173 рубля, 257 сотовых телефонов, 8,6 литра спиртных напитков промышленного изготовления, 37,03 грамма наркотических веществ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что количество лиц, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уменьшилось на 8,26% за счет применения новой меры пресечения "Запрет определенных действий".
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