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РИА Новости

Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкПодтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал слова Владимира Путина, раскритиковавшего работу местных властей во время паводка.
Ранее российский лидер назвал неправильным решение Левченко возглавить региональную комиссию по устранению последствий паводка в регионе только почти месяц спустя после стихии. Кроме того, Путин указал на то, что часть гуманитарной помощи "разбрасывалась в воду".
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Левченко признал, что часть груза намокла под дождем.
"Тут "трудности перевода" — у нас больше ста тонн одежды и обуви. Откровенно говоря, собрали гораздо больше, чем требуется для такого количества пострадавших. <…> Гуманитарная помощь была и в палатках на улицах, и в пунктах временного размещения. <…> Вот дождь и замочил большое количество одежды", — заявил губернатор в интервью РБК.
Левченко также объяснил, почему не сразу возглавил комиссию по ликвидации последствий паводка.
"Федеральный закон говорит о том, что комиссию по ЧС должен возглавлять руководитель исполнительного органа власти, то есть председатель правительства. Не во всех регионах России разделены должности председателя правительства и главы региона. У нас это разделено", — цитирует его РБК.
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По словам политика, поправки президента, согласно которым глава региона должен возглавлять соответствующую комиссию, вступят в силу с начала следующего года. При этом после возражения Путина глава региона сразу взял на себя обязанности главы регкомиссии по ЧС, отметил он.

Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.
В результате стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.
Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим. Общая сумма выплат достигла почти двух миллиардов рублей.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сочувствую жителям Иркутской области))) Вы избрали "достойного" губернатора)))
31 июля, 15:45
Дима Ф
1940319
"Федеральный закон говорит о том, что комиссию по ЧС должен возглавлять руководитель исполнительного органа власти, то есть председатель правительства". И не стыдно перекладывать ответственность. Какая разница, кто начнет. Людей-то спасать надо было быстрее, а не думать в этой ситуации о предписаниях пусть и федерального закона. Трусливая отговорка.
31 июля, 15:46
elya.velichutina
3101003
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