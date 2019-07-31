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РИА Новости
Культура

Началась аккредитация СМИ на фестиваль Rap Koktebel

Вчера, 15:50
33
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В среду открылась аккредитация журналистов на Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
В фестивале примут участие такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
Rap Koktebel – первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить на пляже в Коктебеле в самый разгар бархатного сезона. Организатор фестиваля ­– медиагруппа "Красный квадрат".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Певец и композитор Максим Круженков из Тульской области стал победителем конкурса рэп-исполнителей на Форуме молодых деятелей культуры и искусств Таврида 5.0
22 июля, 17:43
Победитель конкурса рэперов на "Тавриде" примет участие в Rap Koktebel
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКрым
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