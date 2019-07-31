Началась аккредитация СМИ на фестиваль Rap Koktebel

В фестивале примут участие такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.

Rap Koktebel – первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить на пляже в Коктебеле в самый разгар бархатного сезона. Организатор фестиваля ­– медиагруппа "Красный квадрат".