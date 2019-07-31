Началась аккредитация СМИ на фестиваль Rap Koktebel

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В среду открылась аккредитация журналистов на Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
В фестивале примут участие такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
Rap Koktebel – первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить на пляже в Коктебеле в самый разгар бархатного сезона. Организатор фестиваля – медиагруппа "Красный квадрат".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.