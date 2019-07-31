С Байконура стартовал "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12"

Ракета-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" перед пуском с космодрома Байконур

© Фото : КЦ "Южный" Ракета-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" перед пуском с космодрома Байконур

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к Международной космической станции, трансляция пуска идет на сайте Роскосмоса.

Через девять минут корабль должен будет отделиться от третьей ступени ракеты и взять курс на МКС. Стыковка со станцией ожидается в 18.35 мск.

#ПрогрессМС12: Пуск! 🚀



С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/PInOxECJ2j — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 июля 2019 г.

"Прогресс МС-12" - уже третий корабль, который летит к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная схема занимает 34 витка, полет по ней длится около 50 часов. Самой быстрой схемой, по которой к МКС летают космонавты, является шестичасовая четырехвитковая.

Как сообщали ранее в Роскосмосе, корабль доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды, 50 кг сжатого газа в баллонах. Помимо стандартных наборов питания, "Прогресс" привезет российским космонавтам яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу, а американским и итальянскому астронавтам - компот из груш, мясо с перловкой, ряженку, сыр "Южный" и творог с орехами.