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РИА Новости

С Байконура стартовал "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12"

Вчера, 15:16
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© Фото : КЦ "Южный"Ракета-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" перед пуском с космодрома Байконур
Ракета-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 перед пуском с космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный"
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к Международной космической станции, трансляция пуска идет на сайте Роскосмоса.
Через девять минут корабль должен будет отделиться от третьей ступени ракеты и взять курс на МКС. Стыковка со станцией ожидается в 18.35 мск.
"Прогресс МС-12" - уже третий корабль, который летит к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная схема занимает 34 витка, полет по ней длится около 50 часов. Самой быстрой схемой, по которой к МКС летают космонавты, является шестичасовая четырехвитковая.
Как сообщали ранее в Роскосмосе, корабль доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды, 50 кг сжатого газа в баллонах. Помимо стандартных наборов питания, "Прогресс" привезет российским космонавтам яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу, а американским и итальянскому астронавтам - компот из груш, мясо с перловкой, ряженку, сыр "Южный" и творог с орехами.
Это 13-й российский космический пуск в 2019 году.
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
Вчера, 09:57
Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
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Прогресс-МССОЮЗ-2.1АРоскосмосРоссияРИА Наука
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