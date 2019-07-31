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РИА Новости

В 11 селах Чечни после сильной грозы пострадали ЛЭП и газопроводы

Вчера, 15:15
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гроза и штормовой ветер минувшей ночью стали причиной разрушения линий электропередачи и газопроводов в 11 селах Чечни, количество поврежденных домов может достигнуть 350, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Свыше 110 тысяч человек в Чечне в среду ранним утром остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Позднее энергетики восстановили электроснабжение около 60 тысяч человек.
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Кадыров констатировал, что минувшей ночью гроза и штормовой ветер повредили многочисленные жилые дома и социальные объекты, линии электропередачи и газоснабжения, школы и больницы, населенные пункты остались без водоснабжения.
"В Урус-Мартановском районе от стихии пострадали город Урус-Мартан, населенные пункты Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу. По данным к полудню известно о повреждении около 200 жилых домов. Их количество может возрасти до 350. Пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. В 11 крупных сёлах разрушены ЛЭП и газопроводы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Ачхой-Мартановском районе в селе Катар-Юрт серьезно повреждены 70 домов, в Янди - 48 домов, в Ачхой-Мартане - три дома. Еще в шести сёлах нет электричества и газа, в трех селах нет питьевой воды.
В обоих районах работают бригады электриков, газовой службы, МЧС и коммунальных организаций.
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Утром глава региона посетил пострадавшие районы, проверил ход восстановительных работ, встретился с пострадавшими и дал указание в течение нескольких часов обеспечить подачу электроэнергии, а до вечера устранить все повреждения на газопроводах.
"К сожалению, данные о повреждениях и ущербе растут. Но ни один человек не будет оставлен наедине со своей бедой", - подчеркнул Кадыров.
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Рамзан КадыровЧечняРоссияПроисшествия
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