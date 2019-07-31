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РИА Новости

Зеленский включил секретаря СНБО в Нацсовет по антикоррупционной политике

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский включил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду.
Ранее Зеленский включил в состав Нацсовета по антикоррупционной политике замглавы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу государственной таможенной службы Максима Нефьодова.
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27 июля, 01:55
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"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Этим же указом Зеленский включил в состав Нацсовета главу налоговой службы Украины Сергея Верланова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
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