Зеленский включил секретаря СНБО в Нацсовет по антикоррупционной политике

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский включил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду.

Ранее Зеленский включил в состав Нацсовета по антикоррупционной политике замглавы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Этим же указом Зеленский включил в состав Нацсовета главу налоговой службы Украины Сергея Верланова.