В Татарстане нашли останки человека давностью несколько десятков лет

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Скелетированные останки человека давностью несколько десятков лет найдены при прокладке водопровода недалеко от заброшенного храма в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы республиканского СУСК России.

Сообщается, что останки были обнаружены в 50 метрах от здания заброшенного храма на глубине около двух метров во время рытья траншеи под водопровод. Подчеркивается, что "предположительно давность захоронения составляет несколько десятков лет", останки направлены на экспертизу.