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РИА Новости

В Татарстане нашли останки человека давностью несколько десятков лет

Вчера, 15:06
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Скелетированные останки человека давностью несколько десятков лет найдены при прокладке водопровода недалеко от заброшенного храма в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы республиканского СУСК России.
"Вечером 30 июля в селе Слобода Петропавловская Новошешминского района республики обнаружены скелетированные человеческие останки. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что останки были обнаружены в 50 метрах от здания заброшенного храма на глубине около двух метров во время рытья траншеи под водопровод. Подчеркивается, что "предположительно давность захоронения составляет несколько десятков лет", останки направлены на экспертизу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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