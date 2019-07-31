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РИА Новости

СМИ: СБУ вызвала мэра Запорожья на допрос по делу о подкупе избирателей

Вчера, 14:56
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КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, передает в среду агентство УНН со ссылкой на источник в СБУ.
"Вызвали, в том числе не только мэра - его заместителей и других лиц, которые могут дать показания по уголовному делу, которое расследуется следственным отделом", - приводит слова источника агентство.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
29 июля, 15:15
СБУ "перетряхнут": Киев задумал радикальную реформу силового блокаНа Украине решили преобразовать Службу безопасности. И оставить ей на откуп только охоту за шпионами. Может возникнуть соблазн записывать в них всех подряд, произвольно.
Также он сообщил, что ряд повесток выписано на 2 августа. Кроме того, в СБ Украины отметили, что расследуют уголовное дело по статьям "госизмена" и "подкуп избирателей", в рамках которого допрашиваются свидетели.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Служба безопасности УкраиныЗапорожьеУкраинаВ мире
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