СМИ: СБУ вызвала мэра Запорожья на допрос по делу о подкупе избирателей

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, передает в среду агентство Служба безопасности Украины вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, передает в среду агентство УНН со ссылкой на источник в СБУ.

"Вызвали, в том числе не только мэра - его заместителей и других лиц, которые могут дать показания по уголовному делу, которое расследуется следственным отделом", - приводит слова источника агентство.

Также он сообщил, что ряд повесток выписано на 2 августа. Кроме того, в СБ Украины отметили, что расследуют уголовное дело по статьям "госизмена" и "подкуп избирателей", в рамках которого допрашиваются свидетели.