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РИА Новости
Культура

Сценаристы "Человека-паука" займутся экранизацией "Подземелья драконов"

Вчера, 15:47
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© Dungeons & DragonsИгра "Подземелья драконов"
Игра Подземелья драконов
© Dungeons & Dragons
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Режиссерами экранизации "Подземелья драконов" станут создатели фильма "Человек-паук: Возвращение домой" Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, сообщает Collider.
Сценарий на основе популярной игры написал Майкл Гиллио. Ранее предполагалось, что режиссером картины станет Крис Маккей, но он вышел из проекта, переключившись на съемки фильма Ghost Draft. Тогда студия Paramount обратилась Голдштейну и Дейли.
Режиссерский дуэт не так давно снял "Ночные игры" (2008) - черную комедию об игроках, у которых во время очередного ночного квеста происходит похищение, и они не могут понять, игра это или реальность.
Dungeons & Dragons - всемирно известная ролевая игра в жанре фэнтези, появившаяся в 1974 году. В 2000 по ней был снят фильм, но он получил негативные отзывы зрителей и критиков.
Сцена из фильма Человек-паук: Вдали от дома
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