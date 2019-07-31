Сценаристы "Человека-паука" займутся экранизацией "Подземелья драконов"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Режиссерами экранизации "Подземелья драконов" станут создатели фильма "Человек-паук: Возвращение домой" Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, . Режиссерами экранизации "Подземелья драконов" станут создатели фильма "Человек-паук: Возвращение домой" Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, сообщает Collider.

Сценарий на основе популярной игры написал Майкл Гиллио. Ранее предполагалось, что режиссером картины станет Крис Маккей, но он вышел из проекта, переключившись на съемки фильма Ghost Draft. Тогда студия Paramount обратилась Голдштейну и Дейли.

Режиссерский дуэт не так давно снял "Ночные игры" (2008) - черную комедию об игроках, у которых во время очередного ночного квеста происходит похищение, и они не могут понять, игра это или реальность.