В Турции прокомментировали решение США исключить Анкару из программы F-35

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у США нет правовых основ для исключения Анкары из программы F-35.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

"Мы выполнили наши обязательства по программе F-35. Исключение нас из программы не имеет никакой правовой основы. Если наших сотрудников не возьмут (в программу - ред.), то мы не будем (её - ред.) оплачивать. Мы передали наше желание остаться в проекте", - цитирует газета Cumhuriyet главу секретариата.

"Это решение, принятое самостоятельно партнерами по проекту... Мы предприняли меры, чтобы попытаться открыть другие двери, если нам не оставят другого выбора", - заявил Демир.