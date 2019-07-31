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РИА Новости

В Турции прокомментировали решение США исключить Анкару из программы F-35

Вчера, 14:46
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CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у США нет правовых основ для исключения Анкары из программы F-35.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

"Мы выполнили наши обязательства по программе F-35. Исключение нас из программы не имеет никакой правовой основы. Если наших сотрудников не возьмут (в программу - ред.), то мы не будем (её - ред.) оплачивать. Мы передали наше желание остаться в проекте", - цитирует газета Cumhuriyet главу секретариата.

"Это решение, принятое самостоятельно партнерами по проекту... Мы предприняли меры, чтобы попытаться открыть другие двери, если нам не оставят другого выбора", - заявил Демир.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
26 июля, 12:36
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
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ТурцияСШАВ мире
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