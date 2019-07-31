В Ярославской области возбудили дело об истязании подростка сверстниками

Ранее сообщалось, что видео избиения появилось в одной из групп в соцсети "Вконтакте" ночью 24 июля. На видеозаписи видно, как несколько подростков издеваются над своим сверстником и избивают его. Мальчик пытается укрыться от ударов, он лежит на земле и кричит от боли, в финале двух девочек, продолжающих бить его ногами, буквально силой оттаскивают от него. По данным УМВД по региону, инцидент произошел в Рыбинске. Полиция начала проверку. Все участники инцидента установлены, проинформировала полиция. Гузовская сообщала РИА Новости, что следственные органы заинтересовались видео.