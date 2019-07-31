В Ярославской области возбудили дело об истязании подростка сверстниками

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязании по факту избиения подростка группой сверстников в Ярославской области, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.
Ранее сообщалось, что видео избиения появилось в одной из групп в соцсети "Вконтакте" ночью 24 июля. На видеозаписи видно, как несколько подростков издеваются над своим сверстником и избивают его. Мальчик пытается укрыться от ударов, он лежит на земле и кричит от боли, в финале двух девочек, продолжающих бить его ногами, буквально силой оттаскивают от него. По данным УМВД по региону, инцидент произошел в Рыбинске. Полиция начала проверку. Все участники инцидента установлены, проинформировала полиция. Гузовская сообщала РИА Новости, что следственные органы заинтересовались видео.
"В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание)", - сообщила собеседница.
В УМВД по региону уточнили РИА Новости, что проверка со стороны полиции продолжается.