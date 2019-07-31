Филарет попросил Зеленского защитить права его церковной структуры

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко обратился в министерство юстиции и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию возглавляемой им неканонической церковной структуры и защитить ее права.

Ранее окружной административный суд Киева возбудил дело по иску раскольника Филарета к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому устав возглавляемой им церковной структуры утратил силу.

"Ни руководство Православной церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской православной церкви Киевского патриархата никакого отношения… Просим министерство юстиции Украины продолжить существующую регистрацию УПЦ Киевского патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского патриархата, как юридического лица", - говорится в обращении Филарета, опубликованном на сайте неканонической структуры.

Также Филарет написал письмо президенту Украины с просьбой защитить права его церковной структуры и интересы украинского народа. По словам Филарета, он и его структура были вовлечены в прямой обман при "антинародном участии" бывшего президента Петра Порошенко, когда Украина получила "томос".

"Сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ Киевского патриархата и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ ("новая церковь" Украины - ред.). До нас дошла информация, что министерство юстиции с 29.07.2019 года начало процесс ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата… Прошу Вашего непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела", - говорится в обращении Филарета к Зеленскому, опубликованном на сайте его церковной структуры.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.