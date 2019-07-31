Филарет попросил Зеленского защитить права его церковной структуры

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко обратился в министерство юстиции и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию возглавляемой им неканонической церковной структуры и защитить ее права.
Ранее окружной административный суд Киева возбудил дело по иску раскольника Филарета к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому устав возглавляемой им церковной структуры утратил силу.
"Ни руководство Православной церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской православной церкви Киевского патриархата никакого отношения… Просим министерство юстиции Украины продолжить существующую регистрацию УПЦ Киевского патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского патриархата, как юридического лица", - говорится в обращении Филарета, опубликованном на сайте неканонической структуры.
Также Филарет написал письмо президенту Украины с просьбой защитить права его церковной структуры и интересы украинского народа. По словам Филарета, он и его структура были вовлечены в прямой обман при "антинародном участии" бывшего президента Петра Порошенко, когда Украина получила "томос".
"Сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ Киевского патриархата и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ ("новая церковь" Украины - ред.). До нас дошла информация, что министерство юстиции с 29.07.2019 года начало процесс ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата… Прошу Вашего непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела", - говорится в обращении Филарета к Зеленскому, опубликованном на сайте его церковной структуры.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".