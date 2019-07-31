Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:41Z
https://ria.ru/20190731/1557044137.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Во Львовской области десять человек попали в больницу с отравлением

Вчера, 14:40
134
КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Десять человек попали в больницу с отравлением после посещения ресторанно-гостиничного комплекса "Княжий двор" во Львовской области, сообщила в среду пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.
"За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе один ребенок. По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) 31.07.2019 года госпитализированы десять человек, в том числе один ребенок, один человек находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
22 июля, 12:12
На Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале
По данным пресс-службы, все пострадавшие были на праздновании крестин и дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Княжий двор" и ели салаты с майонезом, шашлык, картофель, мясную нарезку, рыбу и сыр, а также принесенные из дома бутерброды с красной икрой, выпечку с кремом, торт "Наполеон", дыню и арбуз.
011000
Обсудить 0
Львовская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет попросил Зеленского защитить права его церковной структуры
РИА
Новости
Блогер Грант Томпсон
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
В Киеве настаивают на ликвидации церковной структуры раскольника Филарета
Землетрясение не повредило дома в Хабаровском крае
Лента
новостей
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
В Берлине не исключили создания европейской миссии в Ормузском проливе
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
На юге Франции сгорели почти 500 гектаров леса
В Росздравнадзоре рассказали об итогах проверки в забайкальской больнице
СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский включил секретаря СНБО в Нацсовет по антикоррупционной политике
В Индии один человек погиб при обрушении крыши здания, сообщили СМИ
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
Житель Сочи незаконно построил дом и продал квартиры на 95 миллионов рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния