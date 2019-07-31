Во Львовской области десять человек попали в больницу с отравлением

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Десять человек попали в больницу с отравлением после посещения ресторанно-гостиничного комплекса "Княжий двор" во Львовской области, сообщила в среду пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе один ребенок. По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) 31.07.2019 года госпитализированы десять человек, в том числе один ребенок, один человек находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.