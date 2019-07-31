В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности до вечера четверга

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Синоптики продлили до вечера четверга, 1 августа, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень с 12.00 среды до полудня четверга по той же причине.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Согласно новым данным, предупреждение о ветре будет действовать в Москве и Подмосковье с 12.00 1 августа до 21.00 1 августа.