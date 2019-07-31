С "Оренбуржья" сняли ограничение на полеты

УФА, 31 июл - РИА Новости. Росавиация сняла приостановление действия сертификата эксплуатанта с авиакомпании "Оренбуржье", компания работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

"Росавиация, рассмотрев заявку оренбуржцев, возобновила действие сертификата эксплуатанта. Ранее изданный приказ о приостановке действия сертификата, связанный с текущим финансовым состоянием авиакомпании, признан утратившим силу. Подписал приказ о возобновлении действия сертификата руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что авиакомпания продолжает оказывать услуги региональных и местных пассажирских перевозок по территории Приволжского федерального округа и Южного Урала, осуществляет авиационные работы по поисково-спасательному обеспечению полетов и патрулированию нефтегазопроводов.

По информации пресс-службы губернатора области, авиакомпания "Оренбуржье" выполняет коммерческие авиаперевозки по маршрутам "Оренбург – Самара – Оренбург", "Оренбург – Уфа – Оренбург", "Оренбург – Казань – Оренбург", "Оренбург – Орск – Оренбург" и "Орск – Светлый – Орск".