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РИА Новости

С "Оренбуржья" сняли ограничение на полеты

Вчера, 14:25
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Росавиация сняла приостановление действия сертификата эксплуатанта с авиакомпании "Оренбуржье", компания работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.
"Росавиация, рассмотрев заявку оренбуржцев, возобновила действие сертификата эксплуатанта. Ранее изданный приказ о приостановке действия сертификата, связанный с текущим финансовым состоянием авиакомпании, признан утратившим силу. Подписал приказ о возобновлении действия сертификата руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что авиакомпания продолжает оказывать услуги региональных и местных пассажирских перевозок по территории Приволжского федерального округа и Южного Урала, осуществляет авиационные работы по поисково-спасательному обеспечению полетов и патрулированию нефтегазопроводов.
По информации пресс-службы губернатора области, авиакомпания "Оренбуржье" выполняет коммерческие авиаперевозки по маршрутам "Оренбург – Самара – Оренбург", "Оренбург – Уфа – Оренбург", "Оренбург – Казань – Оренбург", "Оренбург – Орск – Оренбург" и "Орск – Светлый – Орск".
"Работаем штатно, ведутся продажи билетов, к тому же не планируется сокращение штата", - сказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
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РосавиацияОренбургская областьАлександр НерадькоЭкономика
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