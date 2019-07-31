У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Согласно приведённым данным, сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло вечером в среду по местному времени в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 54 километров примерно в 115 километрах восточнее посёлка Усть-Камчатск (Усть-Камчатский район Камчатского края).