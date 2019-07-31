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РИА Новости

Ростехнадзор назвал причины гибели людей на химзаводе в Пермском крае

Вчера, 13:58
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© АО "ОХК "УРАЛХИМ"Филиал "Азот" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники
Филиал Азот ОАО ОХК УРАЛХИМ в городе Березники
© АО "ОХК "УРАЛХИМ"
ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Причиной взрыва на предприятии "Азот" филиала "ОХК Уралхим" в городе Березники Пермского края, из-за которого погибло три человека, стали воспламенение смеси водорода с воздухом при проведении огневых работ и неудовлетворительная организация рабочего процесса, сообщается на сайте Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В мае при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака на "Азоте" произошел взрыв. Три человека погибли, один получил травмы. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В рамках дела были взяты под стражу технолог агрегата и два начальника смены предприятия, пострадавший механик цеха по решению суда был отправлен под домашний арест. Расследование аварии проводили также специалисты управления Ростехнадзора, оно завершилось 19 июля.
"По результатам расследования установлено, что причиной аварии явилось воспламенение взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри емкости при проведении не ней огневых работ, а также неудовлетворительная организация и недостаточный контроль при подготовке и проведении данных огневых работ", - говорится в сообщении.
В Ростехнадзоре отметили, что в результате расследования был установлен круг ответственных должностных лиц предприятия. "К указанным лицам будут применены меры дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Материалы расследования переданы в следственные органы", - подчеркнули в ведомстве.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
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Следственный комитет РФРостехнадзорПермский крайПроисшествия
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