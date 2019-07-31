В ДНР заявили, что Киев пользуется перемирием для ротации сил

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики пользуются действующим в Донбассе перемирием для проведения ротаций вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 по московскому времени 21 июля. Позднее военное ведомство ДНР и представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нарушениях со стороны украинских силовиков основной целью которых, по версии ведомств, являлось спровацировать ополчение на ответные действия.

"Украинская сторона, пользуясь действующим перемирием, проводит ротацию своих подразделений у линии боевого разграничения. Так, по имеющейся у нас информации, 26 июля 92-я механизированная бригада (вооруженных сил Украины - ред.) провела ротацию танковой роты, находящейся в населенном пункте Сухая Балка... Хотелось бы отметить, что Сухая Балка находится в шести километрах от линии разграничения, и нахождение там украинских танков является грубым нарушением минских договоренностей в вопросах отвода техники", - сказал Безсонов.